​مائل للحرارة على القاهرة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 31

مطروح 24 29

السلوم 19 29

سيوة 22 34

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

العريش 21 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

رأس سدر 23 33

نخل 17 32

نويبع 25 35

طابا 21 33

كاترين 16 32

الطور 26 32

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 35

مرسى علم 28 32

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 22 35

أسيوط 22 35

سوهاج 23 36

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 26 37

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 27 37

ابو رماد 28 36

راس حدربة 29 35

حلايب 29 34