المتر بـ6300 جنيه.. "الإسكان" تطرح 15 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة أكتوبر المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح أراضي سكنية ضمن محور الإسكان المختلط، في مدينة القاهرة الجديدة، في أكتوبر المقبل.

ويعد مشروع أراضي الإسكان المختلط، عبارة عن أراضي سكنية وبها بعض الأنشطة التجارية، والترفيهية والإدارية، ويمكن تخصيص قطعة أرض واحدة، وتنفيذ عليها أحد المشروعات التالية "سكنى إداري- سكني تجاري إداري – سكني تجاري – سكني تجاري إداري ترفيهي".

وأكد مصدر مسؤول لمصراوي، أن مدينة القاهرة الجديدة سيتم طرح بها 15 قطعة أرض ضمن محور الإسكان المختلط، بسعر موحد للمتر يصل إلى 6300 جنيه.

وأضاف المصدر، أن مساحة الأراضي في القاهرة الجديدة ستتراوح بين 600 متر، وحتى 950 متر، ويمكن تنفيذ عليها أحد المشروعات السكنية

طريقة الحجز:

- يمكن لأي شخص أو شركة التقدم لحجز أي قطعة أرض في المدن المطروح بها أراضي الإسكان المختلط.

-يبدأ شراء كراسة الشروط من مقر أجهزة المدن المطروح بها الأراضي، بدءًا من يوم 25 سبتمبر الجاري.

- طلب الحجز لابد أن يتضمن سداد 25% من ثمن الأرض، كمقدم حجز.

- تعتمد وزارة الإسكان في التخصيص على سداد أعلى نسبة مقدم من ثمن الأرض.

- يمكن إجراء القرعة في حالة تساوى أعلى نسبة سداد مقدم الثمن.

طريقة السداد:

- استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقي الثمن في حالة التقسيط للباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

تقدم عروض الحجز بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل، وحتى يوم 31 أكتوبر، بمقر جهاز المدينة المتواجد بها قطع الأرض.