"معلومات الوزراء" يعقد جلسة نقاشية عن "الأمن السيبراني".. اليوم

كتب - محمد غايات:

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح الأربعاء؛ جلسة نقاشية، تحت عنوان "الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة".

وتنطلق الجلسة، بحضور المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، ونخبة من المتخصصين في مجال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.