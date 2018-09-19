قبل يوم من انطلاقها.. تعرف على خريطة مرشحي انتخابات الغرف السياحية

كتب ـ يوسف عفيفي:

بعد أكثر من عامين، تنطلق انتخابات الغرف السياحية، غدًا الخميس، واتحادها العام، لتبدأ مرحلة جديدة من تشكيل هيكلة القطاع السياحي الذي عانى فترة طويلة من الطعون وإلغاء الانتخابات.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، خاصة بعد ترشح أسماء كبيرة في مجال السياحة، لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها يوم ٣١ أكتوبر المقبل، لينطلق ماراثون انتخابات الغرف السياحية في ثوبه الجديد.

عمومية الاتحاد

تقدم لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، 47 مرشحا، ضم خبراء السياحة، ناصر تركي، ومحمد يوسف، وأسامة نصر، وإيهاب عبد العاطي، وممدوح أبو زيد، ومحمد الجابري، وأسامة السيسي، ووحيد عاصم، وحسام السباعي، وأحمد الديدي، ومحمد زايد، ومحمد الحديدي، وأشرف الصحصاح، ومحمد سليم، ومحمد زايد، ومحمد مصطفى.

وتقدم وائل فودة، وخالد صالح الشريف، وأيمن عبد المنعم، ومحمد القصبي، ومحمد مصطفى، ونهى الرفاعي، ومحمد عمارة، وأحمد الخطيب، وأحمد حلاوة، ومصطفى العماري، ومحمد أبو زيد، وشويكار إبراهيم، وأحمد البكري، وأسامة خليفة، ومحمد المرسي، ومحمد زهران، ومحمد الصباحي، وإبراهيم عليوة، وأسامة فودة، والسيد مصطفى السيد، ومصطفى سلطان، وخالد الشاعر، وعبدربه مصطفى، وعمرو عاطف، وحامد السيد، ووائل محمد.

غرفة شركات السياحة

تقدم لغرفة شركات السياحة، الخبير السياحي، حسام الشاعر، وخالد المناوي، وعلاء الغمري، وعمر العكش، ومحمد شعيره، وأحمد إبراهيم، ومعتز صدقي، وخالد يسري، وعاطف عجلان ومحمد الجندي، الترشح للانتخابات غرفة الشركات المرتقبة، ومن المتوقع أن تشهد غرفة الشركات تنافس قوي بين المرشحين.

وترشح على مقاعد حجم أعمال تحت 20 مليونا، خبراء السياحة الدينية، يسري السعودي، وباسل السيسي، وإيهاب عبدالعال، وعلي المانسترلي رئيس غرفة شركات الإسكندرية، ومجدي صادق، ووليد خليل، وحسين الخياط، وخالد إبراهيم، وياسر سلطان، وأشرف وحيد، وسيد نوفل، وأسامة خيري، وصبري أبو زيد، وفاز بالتزكية المرشح الوحيد لمقعد الفئة ب، فرج شرابي، وترشح لمقعد فئة ج نقل سياحي كل من نادر جرجس ومهند فليفل.

غرفة المنشآت السياحية

أعلن 13 مشرحا التقدم لخوض انتخابات غرفة المنشآت السياحية، ويتنافسون على ٨ مقاعد لمجلس الإدارة بينهما، ياسر التاجوري، وحسين أبوسقراء وهشام عبدالله، وشريف صادق، وليون برجي، وعلي منصور، كما تقدم ٣٩ مرشحا لتمثيل الغرفة لدى الاتحاد.

غرفة المنشآت الفندقية

وتشهد غرفة الفنادق السياحية، هدوء نسبي في المتقدمين، وترشح لمجلس إدارتها هشام الشاعر وجيفارا الجافي ويوسف ثانان والذين تقدموا وحدهم على ثلاث مقاعد مخصصة لفئة 5 نجوم.

كما ترشح عن فئة فنادق"1،2،3" نجوم كلا من محمد رضوان وتامر نبيل وتوني غزال، وترشح سامح حويدق وماجد فوزي لفنادق فئة الأربع نجوم، وتقدم للترشح محمد أيوب وسهم زكي عن مقعد الفنادق العائمة، ونادر جرجس وعلاء عقل ترشحا عن مقعد شركات الإدارة والمالكة.

غرفة السلع السياحية

تقدم لغرفة السلع السياحية 12 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة، وتحتاج الغرفة منهم ٨ أعضاء، وهم مصطفى رسلان، وإيهاب قديس، وصلاح علي، وعلي غنيم، وأدهم دهب، وأمير عبد السلام، وإبراهيم القماطي، وجودة الشاعر، وعمرو عبد الخالق، وباسم زكي، وعلي الخرساني، وسناء عبد الكريم.

غرفة الغوص والأنشطة البحرية

وترشح لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، عن مراكز الغوص فئة "أ" جنوب سيناء، هشام جبر، ورامي محمود فتحي عبدالباري، ومحمود علي السيد فياض، وأشرف فتحي عبدالوهاب، وأحمد حامد محمد كانون.

وترشح عن مراكز الغوص فئة "ب يخوت وسفاري"، عادل محمد طاهر، وصابر لطفي أحمد، وترشح عن فئة "ج" مراكز أنشطة بحرية بنفس المحافظة كلا من: عصام الخولي، وبلال عبد المنعم، وعن فئة "أ" مراكز غوص البحر الأحمر ترشح: حامد المعداوي وإيهاب محمد ومروان سمير، وأشرف عثمان، وعمرو محمد، وطارق إسماعيل، ومحمد صالح.

كما ترشح على مقعد فئة "ب" يخوت وسفاري: اندرو جورج أمين، وعبد الرحيم محمد، ومصطفي فاروق، وحفني حامد، وعن فئة "ج" مراكز أنشطة بحرية محمود أحمد ومحمد فايز، ومحسن سعد، فيما ترشح ٣٣عضوا لتمثيل الغرفة لدى الاتحاد.