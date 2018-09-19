وزير الكهرباء لمصراوي: لدينا خطة لتركيب 30 مليون عداد مسبوق الدفع

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تكثف من عملها خلال الفترة الحالية للتصدى لشكاوى الفواتير الناتجة عن القراءات الخاطئة.

وأوضح شاكر في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تتبنى خطة لتعميم تركيب 30 مليون عداد مسبوق الدفع على مدار الـ10 سنوات القادمة، بالإضافة أيضا للعدادات الذكية التى تعمل عن طريق كارت الشحن.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعاقدت مع شركة "شعاع لقراءة العدادات" كإجراء مؤقت للتصدى لبعض القراءات الجزافية التي ينتج عنها أخطاء بفاتورة الاستهلاك الشهرية، كما أن هناك إجراءات رادعة اتخذتها شركات التوزيع لمعاقبة أي محصل مقصر سواء عن طريق الخصم أو الفصل والتحقيق وغيرها.

وأضاف وزير الكهرباء، أن تدعيم شبكات النقل والتوزيع يعتبر من أهم التحديات التى تواجه القطاع لتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات التوليد التى تم إنشائها، حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية نحو 18 مليار جنيه، تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية، وأنه سيتم إنشاء الخطوط والمحطات فى قلب الصحراء بعيدا عن المناطق السكنية.