مسؤولة بالصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأنسولين في الصيدليات

كتب - معتز عباس:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إنه سيتم توفير كميات مضاعفة من الأنسولين في أغلب الصيدليات خلال أكتوبر المقبل، لإنهاء أزمة النقص الحالية، مؤكدة أن الأنسولين متوفر في أغلب الصيدليات وصيدليات الشركة المصرية بكميات كبيرة جدًا.

وأوضحت "زيادة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، الثلاثاء، أنه الأزمة شعر بها المواطنين في شهر يوليو الماضي، نظراً لوجود كميات ضئيلة من الأنسولين لدى الموزعين، كذلك ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في حدوث زيادة في معدلات شراء واستهلاك الأنسولين.

وأضافت، أنه الاستهلاك وصل في شهر يوليو الماضي من 380 إلى 520 ألف عبوة أنسولين، بسبب تخزينه من جانب المرضى بعد الحديث عن وجود نواقص، موضحة أن الوزارة تراجع الخطط الاستراتيجية، وسيكون هناك قرارات بإضافة مخزون استراتيجي لجميع أصناف الأنسولين يكفي لمدة 3 أشهر.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن الأنسولين المحلي يغطي 65% من الاستهلاك في المستشفيات الحكومية، لافتة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن نواقص الأنسولين برقم (25354150).