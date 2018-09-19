مدير معهد القلب: 60 من حالات قوائم الانتظار مصابون بأمراض القلب

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب، إن مصر جاءت ضمن الدول العشر الأوائل في ارتفاع نسبة المصابين بأمراض السمنة والسكر والضغط والتدخين.

وأضاف "شعبان" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء، أنه يتم إجراء 70 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية يوميًا في المعهد، بالإضافة إلى جراحات القلب المفتوح للأطفال.

وأكد أن 60% من حالات قوائم الانتظار متعلقة بأمراض القلب، لافتًا إلى أن جميع المسئولين في معهد القلب تفاعلوا مع مبادرة الرئيس بشكل إيجابي للغاية للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج قلوب المصريين.