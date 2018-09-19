رئيس "صحة البرلمان" يكشف كواليس الاجتماع مع "هالة زايد"

القاهرة - مصراوي:

قال النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة مساء الثلاثاء بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، شهد إلقاء الوزيرة بياناً، ثم بعد ذلك فُتح باب المناقشة أمام النواب؛ ليُدلي كل منهم برأيه.

وأضاف العماري، لـ"مصراوي"، أن النواب ناقشوا الوزير كل السلبيات التي يرونها بقطاع الصحة، وهي ردت بدورها على غالبية الاستفسارات، مُشيراً إلى أنه لم يحدث شد وجذب أو مشادات بالاجتماع، والأمر لم يتخطى عرض وجهات النظر المختلفة.

وتابع:" الوزيرة ألقت بياناً مُفصلاً عن القضية المثارة حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من إثنى عشر مريضًا ما بين حالات إعياء شديد وإغماء، بمستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة؛ ليُدلي كل نائب برأيه".

وأكد العماري، أن الاجتماع لم يكن بغرض استجواب أو تقديم طلبات إحاطة.

كما تطرق النائب العماري، إلى الملفات التي ستوليها اللجنة اهتماماً خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى اهتمامهم بملفات "المسئولية الطبية، السكان والتنمية، الهيئة العليا للدواء"، مؤكداً أن ملف الدواء سيأخذ حيز كبير في دور الانعقاد الحالي.