"مدبولي" و"المصيلحي" يفتتحان معرض "أهلًا مدارس".. غدًا

كتبت- عايدة رضوان:

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي الميصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأربعاء، معرض "أهلًا مدارس"، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالقاهرة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة ومتميزة من مستلزمات المدارس واحتياجات الأسرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يجمع المعرض تحت سقف واحد أكثر من 120 عارضا من كافة العلامات التجارية المعروفة في مجال تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية، فضلًا عن تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية الخاصة بالطالب المدرسي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، اجتمع مع كافه العارضين، حيث شدد على ضرورة الالتزام بنسب خصومات لا تقل عن 30% عن سعر السوق والالتزام بجودة المعروضات.

فيما بادر العديد من التجار بتقديم عروض لزوار المعرض بسعر التكلفة الفعلية بخلاف التبرع بعدد كبير من الحقائب المدرسية على كافة الأدوات للأسر الأولى بالرعاية، والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من بعد غد الخميس 20/9.