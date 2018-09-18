الزراعة: بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بتوريد حصتها من الأسمدة

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة بصدد إعداد خريطة جديدة للسماد تخدم احتياجات الفلاح من الأسمدة الأزوتية في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن هناك تغيرات كثيرة حدثت في احتياجات التربة والمحاصيل المختلفة.

وأوضح "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الشركات المصدرة للأسمدة لا تلتزم بتسليم الحصص المقررة عليها بنسبة 55% من الإنتاج للزراعة، مؤكدًا أن التصدير مهم ونحن نشجعه لأنه له دور كبير في إدخال عملة صعبة للبلاد.

وأكد أن بعض شركات قطاع الخاص لا تلزم بتوريد حصتها، مما يترتب عليه عجز في الأسمدة وتضرر الفلاح، الذي يُجبره علي اللجوء للسوق السوداء للحصول على احتياجاته وشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة، مما يؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل في الأسواق.

وأشار إلي أن هناك أزمات متعددة في نقص الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، لافتا إلي أن السماد يتم توزيعه علي الفلاح حسب المحصول الموسمي.

وناشد وزير الزراعة الحس الوطني لدى المستثمرين وأصحاب الشركات بالالتزام معانا في توريد الحصص المقررة، لأن الزراعة هي عصب الاقتصاد القومي ولابد من دعم الفلاح.