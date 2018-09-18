خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية

كتبت- عايدة رضوان:

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية التي بها أخطاء عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر"، وذلك خلال المهلة المحددة من قبل الدكتور علي المصيلحي والمقرر أن تنتهي يوم 8 نوفمبر المقبل.

وجاءت خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية كالتالي:

١- ننظر فى أعلى الصفحة الخاصة بموقع دعم مصر نرى عدة اختيارات كالآتي:

إضافة مواليد..

حدث بياناتك..

استعلام أفراد..

استعلام مكاتب تموين..

حدث بيانات تليفونك..

٢- اضغط على حدث بياناتك

ندخل هذه الصفحة فيظهر لنا:

- رقم البطاقة التموينية

- الرقم القومي

نقوم بكتابة رقم البطاقة التموينية المكون من عدد 12 رقما ثم نكتب الرقم القومي لرب الأسرة المكون من عدد 14 رقما

- ثم نضغط على كلمة "دخول"

تفتح الصفحة الخاصة ببيانات بطاقتك التموينية

ملحوظة: قم بالتصفح في هذه الصفحة وشاهد بيانات أفراد أسرتك وانظر من منهم صحيح وبياناته صحيحة ومن بياناته خاطئة وتريد تصحيحه، وذلك من خلال الصعود لأعلى الصفحة ولأسفل دون أن تضغط على أي اختيارات.

٣- بيانات البطاقة المحدثة:

ادخل رقم محمول مسجل على اسم رب الأسرة بشركة المحمول أو رقم محمول يخص أحد أفراد البطاقة التموينية وتأكد أنك كتبت رقم المحمول صحيح.

ملحوظة لا تتسرع وتبدأ في الكتابة أو التعديل في البيانات بالحذف أو بالإضافة إلا بعد الانتهاء من كتابة رقم المحمول لأنك بالبدء في التعديل سيتم حفظ بيانات رقم الهاتف ولن تستطيع تغييرهم بعد ذلك أو تعديلهم.

ملحوظة تانية: ستشاهد أن رقم الهاتف الذي سجلته فعلا قد اختفى منه الرقم (صفر) الموجود على اليسار فلا تقلق من هذا الأمر فإنه طبيعي، وستجد انه لا يمكنك تغيير البيانات التي سجلتها في الأعلى نهائياً ولذلك ندعوك للتركيز الجيد قبل إجراء الحذف أو الإضافة.

٤- أفراد البطاقة:

هم الأفراد المستفيدين فعليا بالبطاقة التموينية هم أفراد أسرتك القٍ عليهم نظرة ليطمئن قلبك.

- رابعا: أنت الآن انتهيت من التحديث اضغط خروج في الأعلى للخروج من هذه الصفحة.

واختتمت وزارة التموين بيانها بالقول: "انت مسئول عن كل اختياراتك التي قمت بها، فلو اخترت اختيارًا خاطئًا فأنت الوحيد الذي يتحمل مسئولية البيانات".