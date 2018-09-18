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بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة تحويلات المرحلة الثالثة للتنسيق

11:25 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة تحويلات المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق الجامعات

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، مساء الثلاثاء، نتيجة تحويلات وتقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات.

وللحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.. اضغط هنا

وتقـدم 84644 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الثانوية العامة

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