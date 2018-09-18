بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة تحويلات المرحلة الثالثة للتنسيق

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، مساء الثلاثاء، نتيجة تحويلات وتقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات.

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وتقـدم 84644 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.