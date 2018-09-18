"إسكان البرلمان" تتفقد "أكاديمية قدرات" لتدريب العمالة ودمجهم بسوق العمل​

كتبت - هند الشامي:

تفقد وفد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، شركة تنمية القدرات التنافسية للتدريب "أكاديمية قدرات" بمحافظة البحيرة؛ للوقوف على تفاصيل مشروع تدريب وتأهيل العمالة لدمجهم فى سوق العمل والاستفادة من العمالة المصرية فى تعمير بعض دول الجوار.

قال محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن "أكاديمية قدرات" آخر ما تم التوصل له في مجالات التدريب والتطوير عبر تعددية البرامج التدريبية المقدمه من بناء وتطوير مهارات الأفراد والشركات؛ تلبية لاحتياجاتهم على حسب معايير الجودة العالميه في التدريب والتعليم المستمر، وذلك من خلال تقديم حلول إداريه في كافة المجالات وخاصه اداء الموظفيين واداء الموسسه بشكل عام لتدعيم مسيرة نمو الموسسات.

وأضاف حجازي، أن الأكاديمية تنشر مفهوم أهمية التدريب والتطوير للأفراد والشركات وتأثيره على أداء الفرد والمؤسسات ونشر فكرة التعليم المستمر بين الافراد والشركات، كما تعمل على وحدة الخدمات الاستشارية في كافة المجالات الإدارية والفنية والهندسية والقانونية من خلال الإستعانة بخبراء من جميع الجنسيات ممن لديهم الخبرة الكبيرة في الأعمال المختلفة.

وتابع: "تُقدم الأكاديمية أيضاً المشورة وتقترح حلول مناسبة لأي مشكله محددة لدي العملاء في مجال الأعمال التجارية، ويتم تقديم خدمات استشاريه متخصصه للعملاء على المستوي الإقليمي للدول العربيه والإفريقية".

شارك فى الوفد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، خالد عبد العزيز، وكيل اللجنة، محمد اسماعيل، امين سر اللجنة، ومن النواب عمرو ابو اليزيد، عاطف عبد الجواد، عطية مسعود، عاطف مخاليف، عادل عامر، احمد على، جون طلعت، عادل شهاب، وأحمد الجزار، عصام الصافى.