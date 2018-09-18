"عرفات": إيطاليا شريك استراتيجي لمصر وبوابة لتصدير الحاصلات الزراعية لأوروبا

كتب - أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن إيطاليا تعد شريكًا إستراتيجيًا لمصر، وتحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المستثمرة بالبلاد، بجانب كونها بوابة رئيسية لصادرات الحاصلات الزراعية المصرية لوسط وشرق أوروبا.

جاء ذلك خلال فعاليات الحوار المصري الإيطالي حول القطاع البحري، والذي ينظمه قطاع النقل البحري بوزارة النقل، بالتعاون مع سفارة الجمهورية الإيطالية في مصر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء.

وأشار وزير النقل، إلى تميز العلاقات فى مجال النقل البحري والموانئ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري المنقول بحراً بين البلدين خلال العامين الماضيين 2016-2017 حوالي 8 ملايين طن، مما يشير لأهمية تعزيز التعاون البحري بكل مقومات تلك الصناعة، موضحًا أنه من هنا تبرز أهمية هذا الحوار المشترك، وما سينتج عنه من توصيات من شأنها أن تشكل انطلاقة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.