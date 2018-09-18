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بـ"رسالة إليكترونية".. التعليم تكشف قيمة مصروفات وأنشطة المدارس اليابانية

09:01 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
بـ"رسالة إليكترونية".. التعليم تكشف قيمة مصروفات وأنشطة المدارس اليابانية

المدارس اليابانية

كتبت - ياسمين محمد:

أرسلت وزارة التربية والتعليم، رسالة إليكترونية لأولياء أمور طلاب المدارس المصرية اليابانية، اليوم الثلاثاء، بشأن المصروفات الدراسية والزي المدرس للطلاب.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بسداد 2000 جنيه مقابل الأنشطة المدرسية، و4000 آلاف جنية كقسط أول من المصروفات المدرسية، و970 جنيهًا مقبال الزي المدرسي المكون من 5 قطع، بالإضافة إلى 200 جنيه مقابل مصروفات محمول.

وشمل الزي المدرسي للطلاب: "عدد واحد بولو شيرت صيفي، وعدد واحد بولو شيرت شتوي، وعدد واحد جاكيت شتوي، وواحد بنطلون إسود أو جيب، وعدد واحد ترينج قطعتين".

ويصل إجمالي المستحق على أولياء الأمور في الفصل الدراسي الأول 7190 جنيه، ويتبقى 4000 جنيه للفصل الدراسي الثاني.

وقبلت وزارة التربية والتعليم أكثر من 13 ألف طالبا وطالبة بـ34 مدرسة مصربة يابانية تدخل الخدمة اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2018/2019، بعدد من المحافظات.

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وزارة التربية والتعليم المدارس اليابانية الزي المدرسي المصروفات الدراسية

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