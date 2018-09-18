"عاشور": يجب محاسبة ضابط "أبو زعبل" في واقعة اقتحام "نادي المحامين"

كتب - مصطفى علي:

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى لمدير أمن القليوبية، ضد الضابط مقتحم نادي المحامين بأبو زعبل.

وقال "عاشور" في بيان اليوم الثلاثاء، إن اعتذار قيادات الأمن بالقليوبية عن الواقعة لا يكفي وحده، بل يجب محاسبة الضابط صاحب الواقعة لأنه خالف نص المادة 224 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية، أو وضع أختام عليها، إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين، أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

ومن جانبه، قال نقيب المحامين بالقليوبية مجدي حافظ :"مساء أمس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اقتحام نادي النقابة بأبو زعبل على ترعة الإسماعيلية، وباستطلاع الأمر تبين أن المحامي صبحي صبيح اجتمع بعدد من أصدقائه لظرف طارئ ألم به بالنادي في الساعة 2.30 من فجر يوم الأحد، وفوجئ بدخول ضابط من الباب المفتوح للنادي للوقوف على طبيعة الأشخاص المتواجدين به، وطلب منهم التحقيقات الشخصية".

وتابع أن الضابط سأل عن سبب التواجد وأوضح له الأمر، فسأله :"مش معاكم حاجة"، فرد عليه بقوله: "لا مفيش غير ولاعة في جيبي"، ثم حدثت مشادة كلامية وغادر الضابط محل الواقعة.

وأشار حافظ إلى أن مدير الأمن أكّد انه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الضابط، معلقاً :"كذلك ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من الاقتحام والتفتيش والإهانات لم تحدث كما يصور البعض الأمر".