أكثر الكلمات إنتشاراً

بطاقات التموين العودة إلى المدارس حماية المستهلك حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أحمد كريمة: التبرع بالأعضاء أو بيعها خيانة لأمانة الله

02:16 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
أحمد كريمة: التبرع بالأعضاء أو بيعها خيانة لأمانة الله

الدكتور أحمد كريمة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشخص الذي يتصرف في أعضائه الآدمية بالبيع أو التبرع خائن لأمانة الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاه الجسد وديعة، وجعله مستخلفا في ذلك.

وأضاف كريمة في تصريحات لـ"مصراوي" أن المولى عز وجل حرم على المسلم تعريض جسده لأي امتهان، فقال في كتابه الكريم " ولا تقتلوا أنفسكم"، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم " الآدمي بنيان الرب.. معلون من هدم بنيان الرب"، وقال صلى الله عليم وسلم " كسر عظم الميت ككسره حيا".

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أن المادة 60 من الدستور المصري، تنص على كرامة جسد الإنسان، وعدم تشويهه، أو التمثيل به، أو التصرف في أعضائه إلا برضاه.

أحمد كريمة التبرع بالأعضاء خيانة أمانة

الخبر التالى:

"تعليم القاهرة": نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال غدًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان