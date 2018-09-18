أحمد كريمة: التبرع بالأعضاء أو بيعها خيانة لأمانة الله

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشخص الذي يتصرف في أعضائه الآدمية بالبيع أو التبرع خائن لأمانة الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاه الجسد وديعة، وجعله مستخلفا في ذلك.

وأضاف كريمة في تصريحات لـ"مصراوي" أن المولى عز وجل حرم على المسلم تعريض جسده لأي امتهان، فقال في كتابه الكريم " ولا تقتلوا أنفسكم"، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم " الآدمي بنيان الرب.. معلون من هدم بنيان الرب"، وقال صلى الله عليم وسلم " كسر عظم الميت ككسره حيا".

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أن المادة 60 من الدستور المصري، تنص على كرامة جسد الإنسان، وعدم تشويهه، أو التمثيل به، أو التصرف في أعضائه إلا برضاه.