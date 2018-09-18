"تعليم القاهرة": نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية ستعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، لرياض الأطفال، غدًا الأربعاء، على أن تعلن المرحلة الثالثة بعد أسبوع.

ولفت عطية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعاني عجزًا في معلمي رياض الأطفال، وتحتاج نحو 2000 معلمة، منوهًا إلى نية المديرية للتعاقد مع عمالة موسمية لمدة 6 أشهر، وأن هناك ميزانية تقدر بمليون جنيه، تكفي للتعاقد مع 400 معلمة فقط، خلال 3 أشهر، ثلاثة أشهر بالفصل الدرسي الأول، وثلاثة بالفصل الدرسي الثاني.

وأعلن عطية انتهاء استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، من ناحية الصيانة وتجهيز المدارس، لتطبيق نظام التعليم الجديد، الذي يبدأ بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي.