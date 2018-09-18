وزيرة الصحة: "أنا مليش شلة فى الوزارة"

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها لا تهتم بتكوين لوبي كما يفعل بعض المسؤولين: "أنا ست مليش شلة في الوزارة، وربنا يعلم الظروف الأسرية اللي كانت عندي يوم واقعة ديرب نجم، ومع ذلك توجهت على الفور للمتابعة".

وأكدت خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان، للوقوف على أزمة مستشفى ديرب نجم، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، وأصيب 13 آخرين بعد خضوعهم لجسلة غسيل كلوي، أنها أرسلت عددا من اللجان إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، للتحقيق في الحادث، وكذلك لفحص المصابين، والإجراءات التي اتخذتها الشركة المنوطة بإجراء صيانة لمحطة الغسيل الكلوي.

وكشفت أن الوزارة أخذت عينات من المياه وعينات دم لتحليلها، بهدف إعداد تقارير مبدئية، مشيرة إلى أن الوزارة أحالت مدير المستشفى ومدير الوحدة إلى النيابة العامة عقب وقوع الحادث.