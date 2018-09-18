"الصناعة": إعادة هيكلة منظومة التعليم الفني لربطها بسوق العمل

كتب- أحمد الصعيدي:

قالت شروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني، بوزارة الصناعة والتجارة، إن هدف البرنامج هو إعادة هيكلة منظومة التعليم الفني، ومحاولة ربطها بمتطلبات سوق العمل.

وأضافت "زيدان"، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنهم بدأوا في تنفيذ البرنامج فعليًا في عام 2017، موضحة أنه عبارة عن تمويل مشترك ما بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة.

وتابعت أن البرنامج يشمل إعادة هيكلة مناهج التعليم الفني بالكامل، ويتضمن تدريب المدرسين على تدريس المناهج الجديدة، وتقييم الطلاب على أساسها، مع أهمية الربط بين الجزئين العملي والنظري في الدراسة.

وأكدت المدير التنفيذي لبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني، أن برنامج دعم التعليم الفني معني في المقام الأول بقطاعات الصناعة والزراعة والملابس الجاهزة والفندقة داخل المدارس، لافتة إلى أنه جرى تطوير وتجهيز البنية التحتية لما يفوق 70 مدرسة من المدارس الفنية في مصر، وذلك بالاشترك مع وزارة التربية والتعليم.