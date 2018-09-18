معلمون عن قرار وزير التعليم بصرف حافز أداء: "شبعنا وعود"

كتبت- ياسمين محمد:

علق عدد من المعلمين على تصريحات وزارة التربية والتعليم التي وعدتهم بتخصيص حافز أداء للمدرسين المتميزين، وجاءت ردود أفعال المعلمين متباينة بعضهم يرى أن تصريحات الوزارة مجرد وعود، بينما رحب آخرين بها على اعتبار أنها محفزًا له قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال عدد من المعلمين الذين تحدثوا لـ"مصراوي" إنهم لا يصدقون تصريحات الوزير، لأن الوزارة وعدت كثيرًا بزيادة رواتبهم دون تنفيذ، بينما آخرون ينتظرون تفاصيل القرار، وتنفيذه على أرض الواقع، متسائلين عن آليات تقييم الآداء، التي يمكن من خلالها الحكم بتميز معمل عن آخر.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بصدد إصدار قرار بإضافة حزمة جديدة من الحوافز للمعلمين، ولكنها مرتبطة بأدائهم.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أول أمس الأحد، إن الوزارة وعدت المعلمين بزيادة رواتبهم عن طريق إضافة حوافز، وقريبًا ستحقق وعدها، ولكن الحوافز لن تكون إلا للمعلم المجتهد وكل وفق أداءه.

يقول محمد عادل، معلم بإحدى مدارس محافظة المنوفية، إنه لن يقول رأيه حتى يصدر القرار على أرض الواقع: "لما نشوف" لأن المعلمين "شبعوا وعود".

أما سيد عبد الشافي، معلم بإحدى المدارس الحكومية، فيرى أن تصريحات الوزير في هذا التوقيت لها احتمالين، الأول تهدئة المعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد، أو تهيئتهم لخصم جديد يعوضه حوافز هزيلة.

وبالمثل تتساءل منى موسى، معلمة بمدرسة حكومية، عن كيفية منح الحوافز للمعلمين، ومن المسؤول عن عمليات التقييم؟.

بينما رضوى محمد، معلمة بإحدى المدارس الإعدادية بالمنصورة، فتؤكد أن ربط الحوافز بالأداء، أمر جيد جدًا، لأنه يعطي المعلمين همة لتطوير أنفسهم، وزيادة مهاراتهم أملًا في حوافز إضافية، إلا أن الحافز المرتبط بالأداء لن يغني عن زيادة الرواتب، لأن مرتبات المعلمين ضعيفة جدا.

وتقول: "على الأقل يبقى فيه حد أدنى من المرتب، فيه أماكن حكومية تانية مرتباتها أعلى من المدرسين بكتير، إحنا مش متوفر لنا الحد الأدنى من الحياة".

وطالبت رضوى مسؤولي وزارة التربية والتعليم، بضبط معايير تقييم المعلمين، وألا يكون تقييم المعلم في يد شخص واحد، ينصفه أو يظلمه.

وتخوفت المعلمة من ظلم قد يقع على كبار السن من المعلمين، الذين لن يتمكنوا من تطوير أدواتهم بسبب تقدم السن، أوعدم قدرتهم على استخدام التكنولوجيا، قائلة: "الكبار تعليمهم بيكون بطيء، أنا امبارح كنت في تدريب "المعلمون أولًا" كان كبار السن مش بيعرفوا يتعاملوا مع الكمبيوتر تمامًا، ده أكيد هيأثر على أدائهم وبالتالي حوافزهم".