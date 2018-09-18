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رئيس جامعة عين شمس: سنؤدي "تحية العلم" في أول يوم دراسة

07:45 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
رئيس جامعة عين شمس: سنؤدي "تحية العلم" في أول يوم دراسة

الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أمس الاثنين، إن الجامعة أنهت استعدادها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد يوم 22 سبتمبر الجاري.

وأضاف عزت في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتم أداء تحية العلم في أول أيام الدراسة بالجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس أول من بدأت نشر فكرة أداء تحية العلم قبل 3 أو 4 سنوات بكلية الآداب.

وتابع: "بعد أن طبقته كلية الآداب قمنا بتعميمه على باقي كل كليات الجامعة، إلى أن جرى تعميمه على باقي الجامعات العام الدراسي الماضي".

وردًا على الانتقادات التي أثيرت حول الأمر، قال: "مباريات كرة القدم وغالبية الاحتفالات الرسمية تبدأ بالسلام الجمهوري، ونحن نبدأ عامنا الدراسي بالسلام الجمهوري، هذا رمز لبداية شيء قومي وهو بداية الدراسة، ومستمر هذا العام".

عبدالوهاب عزت جامعة عين شمس تحية العلم العام الدراسي الجديد

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