وزير الشباب يستقبل منتخب مصر للإسكواش بعد التتويج ببطولة العالم (صور)

كتب - طه عبيد:

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب المصري للإسكواش "سيدات"، بعد فوزهن ببطولة العالم، بعد التغلب على منتخب إنجلترا في نهائي البطولة التي أقيمت في الصين.

ووصلت البعثة فجر اليوم الثلاثاء، على رحلة مصر للطيران القادمة من جوانزو الصينية.

ويأتي تتويج سيدات مصر باللقب للمرة الرابعة، عقب الفوز على إنجلترا في مباراتين.

وتغلبت نوران جوهر في المباراة الأولى على أليسون واترز بصعوبة، في 3 أشواط مقابل شوطين وأحبطت نوران عودة اللاعبة الإنجليزية والتي نجحت في الوصول لشوط فاصل.

وفي المباراة الثانية نجحت رنيم الوليلي في السيطرة على المباراة أمام لورا ماسارو منذ البداية وفازت بأول شوطين 11-3 و11-8 قبل أن تعود اللاعبة الإنجليزية وتفوز بالشوط الثالث 9-11 ونجحت رنيم في خطف الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 11-3 لتتوج مصر باللقب للمرة الرابعة في التاريخ، إذ سبق التتويج أعوام 2008 و2012 و2016.