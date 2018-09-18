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"الصحة" تفتتح مركز علاج مرضى "الهيموفيليا"

07:30 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
"الصحة" تفتتح مركز علاج مرضى "الهيموفيليا"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

تفتتح وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المركز المتميز لعلاج ورعاية مرضى "الهيموفيليا" في مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي، بمنطقة السيدة زينب.

ومن المقرر أن يشارك في احتفالية افتتاح "المركز" الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نجلاء شاهين، رئيس وحدة أمراض الدم بمستشفى أطفال مصر، وحسن فهمي، مدير عام شركة الأدوية التي أسست "المركز".

ويبلغ عدد مرضى "الهيموفيليا" في مصر نحو 21 آلاف مريضًا، منهم نحو 12 ألفًا من الأطفال.

وزارة الصحة مرض الهيموفيليا مستشفى أطفال مصر أحمد محيى القاصد

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