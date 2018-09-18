اجتماع طارئ لـ"صحة النواب" بحضور الوزيرة هالة زايد

(مصراوي):

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الصحة لبحث أزمة الغسيل الكلوي في مستشفى "ديرب نجم" بالشرقية.

وقال الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة ستلقي بيانًا أمام اللجنة، بشأن واقعة وفاة وإصابة عدد من مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى "ديرب نجم".

وأضاف العماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "ten"، أمس الاثنين": "استدعاء وزير الصحة حق لمجلس النواب كي يشعر المواطن بوجود من يقف خلفه في الأزمات، ولابد من وصول البرلمان للأسباب الحقيقية التي تسببت في الحادث".