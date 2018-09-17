وزير الكهرباء يفتتح جناح مصر في معرض وكالة الطاقة النووية بفيينا

فيينا- (أ ش أ):

افتتح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، مساء الاثنين، الجناح المصري في معرض وكالة الطاقة النووية والذي يقام بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا على هامش المؤتمر العام الثاني والستين للوكالة.

وتفقد الدكتور شاكر، برفقة السفير المصري في فيينا السفير عمر عامر والوزير مفوض هالة يوسف، الجناح الذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى مصر.

وأبدى الدكتور شاكر إعجابه بالجناح وما تضمنه من معلومات عن أنشطة وجهود مصر في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية في أغراض التنمية المختلفة وخاصة الصحة والزراعة وتوليد الكهرباء.

وحظي الجناح المصري بإعجاب وتقدير عدد كبير من المشاركين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة النووية الذي تستمر فاعلياته 4 أيام.

وضم المعرض أجنحة أخرى متميزة للإمارات وإندونيسيا واليابان وغيرها وتضمن أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في الطاقة النووية.