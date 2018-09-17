"النواب": تطبيق لائحة البرلمان ضد "عجينة" لتجاوزه في حق الصحفيين

كتب- معتز عباس:

اعتذر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عما بدر من النائب إلهامي عجينة في حق الصحفيين، مؤكدًا أن ما صدر من "عجينة" لا يمثل المجلس، بل تصرف شخصي غير مقبول ويُسيء لأعضاء البرلمان.

وأكد "حسب الله"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أنه سيتم تطبيق لائحة المجلس على ما صدر من تجاوز للنائب تجاه الصحفيين.

وأضاف متحدث البرلمان: "لا مجال للنيل من أي صحفي أو الإساءة له"، مناشدًا الجماعة الصحفية الهدوء لإدارة هذه الأزمة والعبور بها بسلام.

وكان النائب إلهامي عجينة، نفى الاتهامات الموجهة إليه بسب الصحفيين وإهانتهم في مدينة جمصة، خلال جولة محافظ الدقهلية. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور": "لو ثبت من تسجيلات مستشفى جمصة سبي للصحفيين حعتذر لهم وحروح النقابة وأبوس على رأسهم، والصحفيين هم مواطنين وأنا عملي كنائب في خدمة المواطنين".

من جانبه، اتهم شريف الديب، مدير مكتب إحدى الصحف الخاصة بمحافظة الدقهلية، النائب إلهامي عجينة بسب الصحفيين في مدخل مستشفى جمصة وذلك عقب المشادة التي وقعت بين النائب وسائق سيارة الصحفيين.

وأضاف: "النائب إلهامي عجينة وقعت مشادة بينه وبين مستثمرين جمصة في مكتب رئاسة مكتب المدينة بحضور محافظ الدقهلية، تبعها مشادة أخرى مع سائق سيارة الصحفيين، انتهت بسبه للصحفيين في مدخل مستشفى جمصة".