وزير التموين محذرًا المواطنين من تخزين الأرز: "سنلجأ للضبطية القضائية"

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تعاقدات من الموسم القديم حتى 31 ديسمبر 2018، لاستقبال 25 ألف طن أرز شهريًا، مناشدًا المواطنين بعدم تخزين الأرز وبيعه في الأسواق.

وأكد "المصيلحي"، أن من يحاول شراء الأرز بكميات وتخزينه لبيعه في الأسواق نهاية الموسم، سيتم استخدام الضبطية القضائية معه لأن حجب السلع عمل مضر بالأسواق.

وأوضح وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على قناة "تن"، الاثنين: "وزارة التموين وقعت على اتفاقية باستيراد الأرز الفيتنامي، ونهيب بكل مزارعي مصر الشرفاء بتوريد الأرز للحفاظ على الاحتياج الاستراتيجي للسلعة وتجنب الأزمة التي حدث في شهر رمضان الماضي".

وأكمل: "الحكومة سمحت باستيراد الأرز الفيتنامي، حيث تتضمن الاتفاقية الاستيراد حتى مليون طن أزر"، لافتًا إلى أن الوزارة سترسل لجنة إلى فيتنام لاستيراد الأرز الذي يصلح مع الاحتياج المحلي.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ستخوض منافسة شريفة تتعلق بتوريد وشراء الأزر المحلي من المزارعين بسعر يتراوح ما بين 4450 إلى 4750 جنيها للطن، معقبًا: "المنافسة شريفة، والعرض واضح، ونوفر نقل الأرز على نفقة الدولة بجانب دفع الأموال خلال 24 ساعة".