​بالفيديو.. إلهامي عجينة: "لو ثبت سبي للصحفيين هروح النقابة أعتذر لهم"

كتبت- سحر عزام:

نفى النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، الاتهامات الموجهة إليه بسب الصحفيين وإهانتهم في مدينة جمصة، خلال جولة محافظ الدقهلية.

وقال "عجينة"- عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، الاثنين: "لو ثبت من تسجيلات مستشفى جمصة سبي للصحفيين حعتذر لهم وحروح النقابة وأبوس على رأسهم، والصحفيين هم مواطنين وأنا عملي كنائب في خدمة المواطنين".

وأضاف إلهامي عجينة: "المشادة وقعت بيني وبين سائق سيارة الصحفيين نتيجة محاولة السائق السير خلف سيارة محافظ الدقهلية مباشرة"، لافتًا إلى أنه وفقا للبروتوكول من حق النواب السير مباشرة خلف سيارة المحافظ وليس الصحفيين - بحسب قوله.

من جانبه، اتهم شريف الديب، مدير مكتب إحدى الصحف الخاصة بمحافظة الدقهلية، النائب إلهامي عجينة بسب الصحفيين في مدخل مستشفى جمصة وذلك عقب المشادة التي وقعت بين النائب وسائق سيارة الصحفيين.

وأضاف: "النائب إلهامي عجينة وقعت مشادة بينه وبين مستثمرين جمصة في مكتب رئاسة مكتب المدينة بحضور محافظ الدقهلية، تبعها مشادة أخرى مع سائق سيارة الصحفيين، انتهت بسبه للصحفيين في مدخل مستشفى جمصة".