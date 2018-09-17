بالفيديو.. مفاجأة "التموين" للمواطنين في معرض "أهلًا مدارس"

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن موسم دخول المدارس في غاية الاهمية لأولياء الأمور، مضيفًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات وجه بضرورة ضبط أسعار المستلزمات المدرسية، وذلك عن طريق معرض (أهلا مدارس)، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء، واتحاد الغرف التجارية، على مساحة 7000 متر، ويضم عدد كبير من التجار والموزعين والمستوردين لتوفير السلع المدرسية".

وأضاف "المصيلحي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، المُذاع على قناة "تن"، الاثنين: "هناك تخفيضات كبيرة في المعرض تتراوح من 30% إلى 35%، وسيتم البيع بسعر التكلفة على المستلزمات المدرسية".

وأوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق "أهلا مدارس" في 19 سبتمبر الجاري، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، لافتًا إلى تنظيمه في 17 محافظة آخرى، وافتتاحه بمحافظة قنا قريبًا.

ويضم المعرض عددًا من السلع والمنتجات والمستلزمات المدرسية المختلفة منها: الآدوات المكتبية، والـ"يونيفورم"، وأزياء المدارس، فضلاً عن المنتجات الغذائية، كالألبان والجبن.