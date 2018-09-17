إيمان عز الدين لجمهورها: "استراحة قصيرة.. وأعود لجراحتين جديدتين"

(مصراوي):

وجهت الإعلامية إيمان عزالدين مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، رسالة لطمأنة جمهورها، عقب عودتها إلى منزلها.

وقالت إيمان عز الدين، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، الاثنين: "إلى كل اللي بيحبوني، عاوزة أطمنهم أني الحمد لله رجعت البيت في استراحة قصيرة، لأعود مرة أخرى لإجراء جراحتين جديدتين".

وتابعت: "بالمناسبة أحب أشكر الساحر الدكتور محمد نبيل استشاري جراحة العظام، على المعجزة الحقيقية اللي اتحققت على إيديه بفضل ربنا سبحانه و تعالى مسبب الأسباب"، مستطردةً: "كمان لازم أشكر الدكتور طارق زاهد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا على الاهتمام و الرعاية الفائقة".

وكانت إيمان عز الدين، تعرضت في الـ27 من أغسطس الماضي، لحادث سيارة مروع، أدى لدخولها غرفة العمليات، وإجراء عملية لترميم القدم. وقال الكاتب الصحفي وليد عبد الرحمن، رئيس تحرير برنامجها، في 6 سبتمبر الجاري، إنها خضعت لعملية جراحية دقيقة للمرة الثانية بمستشفى القاهرة التخصصي على خلفية الحادث الذي تعرضت له.