وزيرة التضامن تبحث مع شيخ الأزهر والمفتي مواجهة "ظاهرة الطلاق"

شيخ الأزهر لطارق شوقي: التعليم كان رهينًا لتجار يحققون الأرباح على

(مصراوي):

زارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فضيلة الإمام الأكبر شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، للتشاور حول أهم ملامح البرنامج التدريبي الذي تعكف الوزارة على إعداده والاستفادة من تجارب المؤسسة ودار الإفتاء في هذا الشأن.

وخلال لقاءها بالأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب استعرضت وزيرة التضامن ملامح البرنامج التدريبي الذى يتم إعداده حالياً من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين وأهم الأهداف التى يسعى لتحقيقها.

وأكدت والي، أن الوزارة حريصة على وضع مؤشرات لقياس إثر التدخلات المخطط لها لضمان فعلية البرنامج التدريبي للحد من ظاهرة الطلاق فعليا.

وطالبت وزيرة التضامن، مشيخة الأزهر بالاشتراك في مراجعة المحتوى التدريبي الذي تعده الوزارة لضمان اتفاقه مع الشروط والواجبات المنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية.

ورحب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة التضامن من أجل تنفيذ التكليف الرئاسي. وثمن سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بخفض معدلات الطلاق في مصر.

كما أشاد "الطيب"، بسعي وزارة التضامن لوضع نظام للمشورة الأسرية بهدف خفض نسب الطلاق. وشرح شيخ الأزهر آلية عمل لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف، ورحب بأن يكون هناك تعاون بين اللجنة ووزارة التضامن الاجتماعي لتبادل الخبرات في مجال النصح والإرشاد للأزواج وللمقبلين على الزواج .

وأوضح شيخ الأزهر أن هناك لجنة برئاسته تشكلت فى مشيخة الأزهر تعكف على مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وطلب انضمام ممثل عن وزارة التضامن الاجتماع لهذه اللجنة لتعميق البعد الاجتماعي فى رؤية اللجنة لقانون الأحوال الشخصية ولضمان حقوق الزوجة والابناء .

وفي لقاءها بفضيلة مفتى الجمهورية استعرضت والي رغبة وزارة التضامن في التعاون مع دار الإفتاء في تطوير البرامج التدريبية والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية.

من جانبه، رحب المفتى بالتعاون مع وزارة التضامن كاشفًا عن أن دار الإفتاء أعدت برنامجًا تدريبيًا للمقبلين على الزواج استفاد منه حتى الآن ما يقرب من 250 شاب. كما أن دار الإفتاء لديها وحدة المشورة الأسرية التى تستقبل يوميا ما يزيد على أكثر من 500 حالة من الخلافات الزوجية تنجح فى حل معظمها وتمنع وقوع الطلاق لأسباب يمكن التعامل معها ومشكلات يسهل حلها. وتم الاتفاق بين الأطراف على التعاون لإخراج برنامج متكامل يدرس في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.