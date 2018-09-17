"التعليم": التحقيق في وفاة شخص بملاعب مدرسة السعيدية

كتبت- ياسمين محمد:

أحال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عددًا من الشكاوى الواردة للوزارة، للشؤون القانونية للتحقيق فيها، مشيرًا إلى أنها تضمنت "التضرر من وجود مخالفات بملاعب مدرسة السعيدية، وعدم صيانتها مما أدى إلى وفاة شخص، وشكوى أخرى حول كتابة معلم بمدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، عبارات بها إساءة لقيادات وزارة التربية والتعليم، ونشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبيان صحفي لوزارة التعليم اليوم الإثنين، أحيلت شكوى من نشر مكتب موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، القرارات الوزارية الخاصة بالصف الأول الإبتدائي، والصف الأول الثانوي على "فيسبوك" للتحقيق، وشكوى أخرى من إساءة معلم بمدرسة أمين الخولي الثانوية، لقيادات وزارة التربية والتعليم بكتابة عبارات على "فيسبوك".

وتضرر العاملين بمدرسة محمد كريم القومية، بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من قرارات إدارة المدرسة، والتي من شأنها الإضرار بمستحقات العاملين، وأحالت الوزارة الشكوى للتحقيق.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.