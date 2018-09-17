"الصحفيين" تطالب "عبد العال" برد الاعتبار لأعضائها بعد إهانة "عجينة"

كتب- مصطفى علي:

أدانت نقابة الصحفيين، الإهانة التى تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين بمحافظة الدقهلية من النائب إلهامي عجينة "عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس" بعد تعديه على الزملاء بألفاظ نابية خارجة عن حدود الاحترام واللياقة، أثناء تغطيتهم لجولة محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم.

وقالت النقابة، إنها ترفض هذا السلوك من نائب دائرة "بلقاس" وتتوجه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لرد اعتبار الزملاء، إذ أن السكوت على ما فعله النائب يمثل إهانة لمجلس النواب نفسه، كما أن هذا المسلك لم يكن متوقعا من عضو بمجلس النواب.

وأهابت النقابة بالزملاء الصحفيين أعضاء مجلس النواب عدم السكوت على ما بدر من النائب المذكور، والتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس للحفاظ على وحدة الصف فى الظروف التى يمر بها الوطن، والتصدي لهذه المحاولات المغرضة للنيل من "الصحافة ".

وأشادت النقابة بموقف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية الذي توجه للزملاء في قسم شرطة جمصه لاحتواء الموقف، وعدم تحرير محضر ضد النائب المذكور.