"التعليم": قبول أعداد إضافية من الطلاب بالمدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استيعاب المدارس اليابانية لعدد أكبر من الطلاب المتقدمين لهذا النوع من المدارس، بناءًا على طلب أولياء الأمور، حيث قررت وزارة التربية والتعليم زيادة عدد الفصول.

وقال خيري، في بيان اليوم الإثنين، إنه سيجري نشر أسماء الطلاب المضافين اليوم على موقع الوزارة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قبول 13 ألفًا و 240 طالبًا، بـ34 مدرسة مصرية يابانية بـ19 محافظة على مستوى الجمهورية، بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها، والصف الأول الإبتدائي، كما قبلت الوزارة 700 معلمًا، ومعلمة للعمل في المدارس، بخلاف المديرين والوكلاء والمعاونين.

ولفت الوزير، إلى أن مدرسة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، هي أكبر مدرسة قبلت طلابًا هذا العام، وعددهم 1320 طالبًا وطالبة، وبها 61 معلمًا.

وتبدأ الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية، في 22 سبتمبر المقبل، وتطبق مناهج النظام التعليمي الجديد، ويدرس طلابها باللغة العربية طوال المرحلة الابتدائية، إذ يتسلمون 4 كتب هي"كتاب اللغة العربية، كتاب اللغة الإنجليزية، كتاب التربية الدينية، وكتاب الباقة المجمعة التي تتضمن معلومات علمية ورياضية وجغرافية باللغة العربية".