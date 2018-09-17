ننشر تفاصيل اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي بـ"عمان"

كتب- طه عبيد:

مثّل الطيار أحمد عادل، رئيس شركة مصر للطيران، شركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو" والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الإثنين، باستضافة من الخطوط الملكية الأردنية بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران العربية الأعضاء باللجنة التنفيذية.

وكشف رئيس الشركة أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة، والمستجدات التي تخص حركة النقل الجوي، على مستوى العالم العربي وأهمها، قرار "الايكاو" العالمي لخفض الانبعاثات على الرحلات الدولية للنقل الجوي، ومتابعة التعاون بين "الاكو" وشركات الطيران الأعضاء لتقديم خطة الانبعاثات الخاصة بشركات الطيران لسلطات الطيران مع نهاية سبتمبر 2018 .

وناقش الاجتماع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المنافسة بين شركات الطيران الأوروبية وغير الأوروبية، والقرار الذي يخص حقوق وتعويضات الركاب في حال إلغاء الرحلات أو تاخرها، وقانون GDPR الخاص بحماية البيانات، والاتفاق على التعديلات التي أضيفت على معاهدة تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربي وغيرها.

ولفت عادل إلى أن المجتمعين ناقشوا زيادة أوجه التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد في المجالات المختلفة، والتي تعود بالنفع على شركات الطيران العربية، والركاب على حدٍ سواء ومنها السلامة الجوية وأمن الطيران.

واختتمت اللجنة أعمالها بتوجيه دعوة من الطيار أحمد عادل لأعضاء اللجنة التنفيذية، لحضور أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 83، والجمعية العامة رقم 51 للاتحاد العربي للنقل الجوي، والتي تستضيفها مصر للطيران في الفترة من 5-7 نوفمبر المقبل بالقاهرة.