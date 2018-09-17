تموين الجيزة: 163 طالبًا من "تجارة القاهرة" يتعاونون في "إضافة المواليد"

كتب- إسلام ضيف:

قال هشام كامل، مدير مديرية تموين الجيزة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في المديرية وقعت بروتوكول تعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة، بمقتضاه توفر الجامعة 163 طالبا للمكاتب التموينية؛ لمعاونة موظفي المكاتب في عملية إضافة المواليد الجُدد.

وأضاف كامل في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الطلاب متطوعون لمعاونة موظفي المكاتب، واصفًا الاتفاق بأنه عمل الوطني، وأن الطلاب يبعثون رسالة إيجابية من خلال المشاركة في عمل عام، وطني يهدف لخدمة المواطنين.

وأوضح مدير تموين الجيزة أن مكاتب المديرية مستمرة في تسجيل طلبات الإضافة، والتي ستنتهي في7 نوفمبر المُقبل، لافتًا إلى أن الأسبوع الحالي يتم إضافة المواليد الذي ينتهي رقمهم القومي بالرقم 5.

وأكمل: "حققنا نسبة تسجيل جيدة حتى الآن، سيتم الإعلان في الفترة المُقبلة عن الأرقام التي قامت بالتسجيل بعد التأكد من دقتها".