في 7 معلومات.. من هو حسام الرفاعي نائب شمال سيناء المتوفى؟

كتب- محمد نصار:

توفى أمس الأحد، النائب الدكتور حسام الرفاعي الكاشف، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، عن عمر يناهز 60 سنة.

وعرف النائب الراحل بمشاغباته تحت قبة المجلس، والذي وافته المنية أثناء تواجده بالإدارة التعليمية في مدينة نصر، لإنهاء مصالح بعض المواطنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات والمواقف المعروفة عن النائب الراحل والتي جاءت على النحو التالي:

1- ولد حسام الرفاعي في مايو عام 1958.

2- تخرج في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

3- مارس عمله البرلماني معتمدًا على وجود الشباب الداعم له بشمال سيناء.

4- يعد من أبرز المعارضين في البرلمان، وله مواقف أدت إلى خروجه من جلسات البرلمان.

5- في الأول من فبراير الماضي، داعبه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الصباحية، قائلًا: "يا حسام أنت صوتك عالي ليه، ياريت توطي صوتك، عايزين دكتور حنجرة كويس كدة".

6- تعرض لكثير من الانتقادات من جانب رئيس البرلمان بسبب عدم التزامه بالزي الرسمي للمجلس، وقال إن "اللبس" حرية شخصية، وأنه يرفض التعقيب على ما قاله رئيس البرلمان في حقه، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

7- تجاهل رئيس البرلمان طلبه بأهمية إلزام وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، بالرد على أحد تساؤلاته بشأن مستشاره الذي ألقي القبض عليه في قضية رشوة، واتهمه عبدالعال، بمحاولة الإخلال بنظام الجلسة، كما هدد بإخراجه من القاعة.