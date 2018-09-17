عقد بين "النقل" و"بروجلس ريل" لتحديث وإصلاح 91 جرار سكة حديد

كتب- صديق العيسوي:

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أمس الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة "بروجرس ريل لوكوموتيف"، وقعها من الجانب المصري المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وبيلي انزو رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كاتربلر.

وقال وزير النقل، إن الاتفاقية تضمنت قيام شركة "بروجرس ريل" بتحديث وإصلاح 91 جرارًا، بالإضافة إلى شراء 50 جرار "EMD" جديد، بالإضافة إلى عقد لصيانة 141 جرارًا لمدة 15 عامًا، بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

وأشار عرفات إلى أن التوقيع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتحديث أسطول الجرارات الخاص بسكك حديد مصر، لتقديم خدمة مميزة للركاب والمساهمة في تعظيم الاستفادة من هذه الجرارت خاصة في أعمال نقل البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية وتقليل تكلفة النقل.

ولفت الوزير إلى أنه سبق لـ"النقل" العام الماضي التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لشراء 100 جرار جديد، وإصلاح وإعادة تأهيل 81 جرار متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى الحصول على تمويل لشراء 100 جرار أخرى من البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية ليصبح ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الأخيرة التعاقد على 150 جرارًا جديدًا وإصلاح وتحديث 172 جرارًا، والحصول على تمويل لشراء 100 أخرى.