"الأوقاف": 3 ملايين جنيه حصيلة صناديق النذور في شهر ونصف

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن هناك زيادة كبيرة في حصيلة صناديق النذور وصلت إلى 100 %، مضيفًا أن ذلك جاء عقب فرض رقابة محكمة عليها، خاصة عند فتح الصناديق.

وأضاف طايع لـ"مصراوي"، أن حصيلة صناديق النذور بلغت منذ الأول من أغسطس الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الحصيلة بلغت خلال الـ6 أشهر الماضية 13 مليون جنيه.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أنه يتم فتح صناديق النذور بمعرفة لجنة مكونة من مندوب مكتب الوزير، ومندوب من مديرية الأمن، وموظف بديوان عام الوزارة، وإمام المسجد، وصراف من أحد البنوك، ومندوب من الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، ومندوب من مركز المعلومات بالوزارة.

ونوه طايع إلى أن عملية فتح صناديق النذور يتم تصويرها بالصوت والصورة تحقيقًا للشفافية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال رئيس القطاع الديني إلى أن هناك صناديق نذور يتم فتحها أسبوعيًا وهى التي تتبع المساجد الكبرى مثل الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي، وأخرى يتم فتحها شهريًا مثل مسجد عبدالرحمن القنائي بمحافظة قنا.