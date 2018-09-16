مساعد وزير التموين: افتتاح "أهلًا مدارس" مع صرف مرتبات الموظفين

كتب- معتز عباس:

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن افتتاح معرض "أهلا مدارس"، سيكون يوم 19 سبتمبر الجاري، نافيًا وجود أي تأخير في موعد افتتاح المعرض.

وأوضح "حسام الدين"، خلال لقاءه ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن افتتاح المعرض في هذا اليوم نظرًا لأن صرف المرتبات هذا الشهر سيكون يوم 20 سبتمبر، لكي تستطيع أغلب الأسر شراء مستلزمات المدارس بأريحية.

وأضاف مساعد وزير التموين: "مشتريات المدارس تنقسم إلى قسمين، الأول: قسم ما قبل المدرسة اللي هو الحجات الإلزامية زي الزي والحقيبة والحذاء، والثاني: شراء مستلزمات المدارس ما بعد دخول المدرسة".