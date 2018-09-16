السكك الحديدية: عرض التقرير الفني لحادث "شبين الكوم" على النيابة غدًا

كتب- معتز عباس:

قال المهندس أشرف رسلان هيئة السكك الحديدية، إن أسباب اصطدام جرار قطار ركاب رقم "٥٤٠"، خط "طنطا- منوف- القاهرة" بالصدادات الأسمنتية في حوش محطة شبين الكوم الجديدة على سكة المخزن، هو عدم التزام سائق القطارات بتعليمات التشغيل، والسير على السرعة المقررة 20 كيلو متر في الساعة.

وأوضح "رسلان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، الأحد، أنه تم تشكيل لجنة لفحص الحالة الفنية للقطار، وعرض تقرير أسباب الحادث على نيابة شبين الكوم غدًا، مؤكدًا إلى أن السائق تجاوز السرعة المطلوبة مما تسبب في الحادث، وسقوط عجلة البوجي الأمامي بعد اصطدامها بالصدادت الأسمنتية.

وأكد أن الهيئة لديها منظومة كاملة للتدريب لكل طوائف التشغيل، متابعًا: "الحمد لله السواق دخل بسرعة بطيئة مش عالية وإلا كان الوضع اختلف تمامًا ويحدث ما لا يحمد عقباه".