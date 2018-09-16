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الصحة: لجنة برئاسة "السبكي" لمتابعة تنفيذ المنشآت الطبية ببورسعيد

10:23 م الأحد 16 سبتمبر 2018
الصحة: لجنة برئاسة "السبكي" لمتابعة تنفيذ المنشآت الطبية ببورسعيد

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، بتشكيل فريق برئاسته لمتابعة الخطط التنفيذية سواء من حيث الإنشاءات أو رفع الكفاءة والتطوير لكافة المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، لسرعة الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال تفقدها عددا من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن "السبكي" فور تكليفه قام على الفور بتشكيل الفريق والذى سيعمل على مراجعة جميع معدلات الإنشاء والتطوير للمستشفيات والوحدات الصحية، فضلا عن تذليل أي معوقات تواجه خطط التنفيذ وفقا للمواعيد المحددة.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن "السبكي" سيتواجد بصفه شبه يومية ببورسعيد، كما سيقوم بكتابة تقرير يومي للوزيرة عن معدلات الإنجاز، كما سيتابع الفريق المشكل تطبيق الميكنة فى جميع المنشآت الطبية.

هالة زايد المنشآت الطبية وزارة الصحة بورسعيد

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