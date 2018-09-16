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الأزهر: إطلاق حملة "عاشروهن بالمعروف" للتوعية بمخاطر الطلاق

10:32 م الأحد 16 سبتمبر 2018
الأزهر: إطلاق حملة "عاشروهن بالمعروف" للتوعية بمخاطر الطلاق

مشيخة الأزهر

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور محمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر الشريف إن حملة "عاشروهن بالمعروف" التي أطلقها الأزهر الشريف جاءت للتوعية بمخاطر الطلاق وما يسببه من تفكك أسري.

وأضاف "الهواري"، خلال تصريحاته لبرنامج "ما وراء الحدث"، المُذاع على قناة "extra news"، الأحد: "الأزهر انطلاقًا من دوره أطلق حملة (عاشروهن بالمعروف) لمواجهة ظاهرة الطلاق، من خلال عدة آليات تتمثل في مقاطع فيديو للتوعية ووحدة لم الشمل للتعرف على المشاكل الزوجية ميدانيا ولقاء المشايخ بالأزواج لحل المشاكل".

وتابع: "هناك لجنة عليا للمصالحات تضم كبار المشايخ والعلماء للتدخل وحل المشكلات الزوجية الكبيرة وأن الزواج ميثاق غليظ لعيش الأزواج مع بعضهم البعض استنادًا للسيرة النبوية".

محمود الهواري حملة عاشروهن بالمعروف مخاطر الطلاق تفكك الاسرة

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