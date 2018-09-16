مساعد وزير التموين: معرض "أهلا مدارس" الأكبر في الشرق الأوسط - فيديو
09:34 م الأحد 16 سبتمبر 2018
الخبر التالى:رئيس "القابضة للمياه": مستعدون لمواجهة موسم الأمطار
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