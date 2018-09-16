مساعد وزير التموين: معرض "أهلا مدارس" الأكبر في الشرق الأوسط - فيديو

كتب - معتز عباس:

أكد أيمن حسام الدين،مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن معرض "أهلًا مدارس"، كان مقام على مساحة 2000 متر العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا العام سيقام المعرض على مساحة 7600 مترًا، في 3 صالات بمركز القاهرة الدولي للمؤامرات، مؤكًدًا أنه الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف "حسام الدين"، خلال لقاءه ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد: "تخفيضات المعرض تتراوحمن 30% إلى 70%".