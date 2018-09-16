رئيس "القابضة للمياه": مستعدون لمواجهة موسم الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد مهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جاهزية الشركات التابعة للقابضة لمواجهة موسم الأمطار ورفع درجات الاستعداد تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وشدد رسلان، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، علي ضرورة مراقبة جودة إنتاج مياه الشرب من المحطات حتى وصولها للمواطن، والمراجعة الدورية والمستمرة لمنظومة الجودة، ورفع العينات لضمان سلامة ومأمونية المياه.

وأكد رئيس القابضة للمياه - في بيان مساء الأحد - ضرورة مراجعة الشروط والمواصفات اللازمة لتوليد الطاقة من مخلفات الصرف الصحي (الحمأة)، مشيرًا إلى نجاح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ في توليد الطاقة الكهربائية وسماد عضوي عالى الجودة من محطة معالجة الصرف الصحي بسخا.

ووجه رسلان، رؤساء شركات المياه بضرورة انتظام المرور علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة إجراءات التشغيل والصيانة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم، والتنسيق مع السادة المحافظين والوزارات المعنية والسادة أعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام فيما يتعلق بمشاكل المواطنين.

وأضاف: "جاري التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية لتقليل الفاقد والحد من إهدار المياه، مؤكدًا أن قياسات الفاقد من المياه في الشبكات علي مستوي الجمهورية أمر حتمي، وتحديد مواطن الضعف بالشبكات وإدراجها ضمن خطط الإحلال والتجديد".