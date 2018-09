التعليم تطالب أولياء الأمور بالرجوع للوزارة قبل التقديم بالمدارس "الدولية"

كتبت- ياسمين محمد:

قالت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص والدولي، بوزارة التربية والتعليم، إن مصر بها نحو 285 مدرسة دولية، مشيرة إلى أن الوزارة خلال العام الماضي والحالي، وتمكنت من ضبط أكبر شهادتين دوليتين في مصر، هما الشهادة البريطانية، والشهادة الأمريكية.

ولفتت "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك 6 أنواع من الشهادات التي تقدمها المدارس الدولية في مصر، منها: IB، IG، الدبلومة الأمريكية، الشهادة الكندية، والشهادة الفرنسية.

وأشارت إلى أن الوزارة جددت بروتوكول التعاون المنظم للشهادة البريطانية في مصر IG، لتكون الشهادة التي يحصل عليها الطلاب متفقة مع نوع التعليم المقدم في إنجلترا، موضحة أن هناك 3 هيئات اعتماد فقط للشهادة الإنجليزية هم: "بيرسون، أكسفورد، وكامبريدج".

وأشارت إبراهيم إلى أن الهدف من ضبط وضع الشهادات الدولية في مصر، أن تكون الشهادة الممنوحة للطلاب من المدارس الدولية المصري، معتمدة من الخارج، وتمكن الطالب من التقدم للجامعات سواء داخل مصر أو خارجها.

وبالنسبة للشهادات الدبلومة الأمريكية، قالت مدير عام التعليم الخاص والدولي، فقد عانت وزارة التربية والتعليم بسبب المخالفات التي ارتكبت باسم هذه الشهادة، مشيرة إلى أنه كان يوجد أكثر من جهة اعتماد تقدم شهادة الدبلومة الأمريكية، معظمهم غير قانوني: "كان عندنا حوالي 10 جهات اعتماد منهم 2 مسجلين بالفعل في أمريكا و8 جهات وهمية تقدم شعادات غير معتمدة من الولايات المتحدة، وترتكب العديد من المخالفات".

ونوهت إلى أنه من بين المخالفات التي ارتكبت باسم الدبلومة الأمريكية: إعطاء شهادات للطلاب مختومة بأختام وهمية باسم جهات اعتماد غير موجودة، بيع الدرجات للطلاب مقابل الأموال، دخول وسطاء بين المدارس والجهات المانحة وفي حالة اختلاف الوسيط مع مدير المدرسة يرفض اعتماد شهادات الطلاب، عدم تدريس مواد الهوية الوطنية، وعدم تدريب المعلمين واختيار معلمين أجانب يتحدثون لغة انجليزية ولكنهم غير مؤهلين للتدريس، تحويل المصروفات من المدارس إلى الخارج رأسًا دون رقابة من وزارة التربية والتعليم، وغير ذلك.

وقالت إبراهيم، إلى أن الوزارة اختارت أكبر 4 جهات اعتماد لشهادة الدبلومة الأمريكية الشرق الأوسط، ووقعت معها بروتوكول تعاون كجهات مختصة بمنح هذه الشهادة في مصر وهي: جهة الاعتماد (Advanced)، وجهة الاعتماد ( Middle States of colleges and School Commissions on Elementary and Secondary Schools (Msa- Cessn) وجهة الاعتماد نيو انجلاند للمدارس والكليات، وجهة الاعتماد رابطة الكليات والمدارس الغربية.

واستطردت إبراهيم، أن بروتوكول التعاون الموقع مدته 5 سنوات، بالإضافة إلى سنة توفيق أوضاع، تستخدمها المدارس التي كانت متعاقدة مع جهات وهمية أو لا تطبق الشروط التي وردت ببروتوكول التعاون.

وأشارت إلى أن الوزارة أتاحت أكثر من اختبار من الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات المصرية، فبعد أن كان الامتحان الوحيد المتاح في مصر هو امتحان الـSAT، أصبح أمام الطلاب دخول امتحان ACT، و AP.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، بالرجوع إلى الوزارة قبل التقديم لأبنائهم بالمدارس التي تقدم شهادات دبلومة أمريكية، للتأكد من حقيقة اعتماد الوزارة للشهادة، مشيرًا إلى أن هناك أزمات كثيرة ترتبت على الدبلومة الأمريكية منها تسريب امتحان الـSAT، العام الماضي، واضطرار أولياء الأمور للسفر لبلاد أخرى لأداء هذا الامتحان، ودفع مصروفات مبالغ فيها، واكتشاف عدد من الطلاب أنهم حصلوا على شهادات مزيفة عقب مرور سنوات من الدراسة ودفع الكثير من النفقات.

وقال شوقي، إن الوزارة اهتمت بتنظيم أوضاع الشهادات الدولية في مصر، بسبب تلك المشكلات، وبدأت بالشهادت البريطانية والأمريكية، وخلال الفترة المقبلة ستنظم أوضاع باقي الشهادات الدولية.