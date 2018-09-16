"الآثار" عن تمثال أبوالهول الجديد: حالته "جيدة".. وألوانه لم تتأثر

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن حالة تمثال أبو الهول المكتشف حديثا، مؤكدا أن التمثال المكتشف بمعبد كوم أمبو بأسوان، مصنوع من الحجر الرملي، وحالته جيدة.

وكشفت البعثة الآرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم أمبو بأسوان عن تمثال مصنوع من الحجر الرملي لأبو الهول.

وشدد "وزيري" في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة التمثال الجيدة وصلت لدرجة أن بقايا حواجبه تحمل اللون الأسود الذي صنعه المصري القديم، لافتا إلى أن وزارة الآثار تنفذ اكتشافات في مختلف أنحاء الجمهورية بأياد مصرية خالصة.

وأوضح أن وزارة الآثار ستنقل التمثال بشكل مؤقت إلى أحد المخازن الخاصة بحفظ الآثار، تمهيدا لنقله إلى المتاحف التي ستطلبه لتكملة سيناريو العرض المتحفي وفقا لرؤية قطاع المتاحف بالوزارة.

ونوه إلى أن المنطقة المكتشف فيها التمثال واعدة بالاكتشافات الجديدة، وبوادر تلك الاكتشافات تظهر واحدة تلو الأخرى، وسيتم الكشف عن تلك الأسرار فى القريب العاجل.

وقال إنه من المرجح أن يرجع التمثال إلى العصر البطلمي حيث عثر عليه في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد كوم أمبو، في المنطقة الواقعة بين السور الخارجي، والتل الأثري، وهو نفس الموقع التي اكتشف فيه منذ شهر على لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس.