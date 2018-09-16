مستشار النمسا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، سيباستيان كورتز مستشار النمسا، بعد زيارة سريعة للبلاد استغرقت عدة ساعات، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التباحث حول العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة قضايا مكافحة الإرهاب الجهود التي تم بذلها في هذا الشأن.

كما تناولت المباحثات العلاقات المشتركة بين البلدين، وتنميتها خلال الفترات القادمة في مختلف المجالات.​