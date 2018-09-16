أبوستيت: معرض صحاري فرصة للتعرف على أحدث الابتكارات الزراعية

كتب-أحمد مسعد :

أشاد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسن التنظيم وحجم المشاركة من قبل الشركات الوطنية والأجنبية، بمعرض صحاري، مؤكدا أن الفعالية بمثابة فرصة للمنتجين الزراعيين للتعرف على أحدث التقنيات في مجال الزراعة.

وقال الوزير خلال تفقده المعرض، اليوم الأحد، إنه المعرض هو الأكبر منذ بداية تنظيمه في الثمانينيات من القرن الماضي، وأنه فرصة للمنتجين الزراعيين لاختيار ما يناسبهم من حيث الإمكانيات والأسعار، فمثل هذه المعارض تقدم أحدث ما وصلت إليه المصانع الوطنية والأجنبية من المعدات والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة.

وأضاف أبو ستيت أن هذا المعرض لا يقل عن مستوى المعارض الخارجية، موجها الشكر إلى الشركات المنظمة والمشاركة.

يذكر أن معرض صحاري الزراعي الدولي رقم 31، والذي افتتاحه وزير الزراعة اليوم يستمر حتى يوم 19 سبتمبر الجاري، ويعد المعرض الزراعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنفرد به مصر ويشارك فيه 45 دولة، و600 شركة، و200 عارض.